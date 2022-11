Illegaal lachgasbedrijf opgerold: 30 auto's in beslag genomen, 9 panden doorzocht en 2 mannen aangehouden

Dichte mist tijdens ochtend­spits: ongeluk op A50 richting Arnhem en geen vliegver­keer vanaf Eindhoven

Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in vrijwel het hele land. Automobilisten kunnen veel last hebben van de mist en vanaf Eindhoven Airport is tot zeker 11:00 geen vliegverkeer mogelijk. Er geldt in bijna alle provincies code geel. Op de A50 richting Arnhem was de vertraging 40 minuten.

9:37