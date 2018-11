Illegaal vuurwerk: politie Oost-Nederland haalt 900 Instagram-accounts offline

Oproep aan Gelderse advocaten na achtste vernieling in korte tijd: meld vandalisme

7:15 ARNHEM/ NIJMEGEN - De Orde van Advocaten in Gelderland roept advocaten op zich te melden wanneer zij te maken hebben met vandalisme of een andere vorm van agressie. Dat nadat afgelopen weekeinde opnieuw bij een advocatenkantoor in de regio van Arnhem en Nijmegen de ruiten werden ingegooid.