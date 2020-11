Illegale hamsterfokkerij, drugs én chemicaliën ontdekt op voormalig militair terrein bij Voorst

Trump trekt rechtszaak Michigan over verkiezin­gen in

17:28 Het campagneteam van de Amerikaanse president Trump trekt de rechtszaak in de staat Michigan in waarmee zijn verliezende kamp wilde voorkomen dat de resultaten in een kiesdistrict vroegtijdig officieel zouden worden vastgesteld. Trumps advocaat Rudy Giuliani heeft dat gemeld in een verklaring.