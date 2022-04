Ilse Bruls over het leven als Nijmeegse first lady: ‘Als gezin lig je onder een hele grote loep’

Beloning voor gouden tip over brandstich­ting bij lunchroom Rico: ‘Kan oplopen tot duizenden euro’s’

ARNHEM - Het Verbond van Verzekeraars overweegt een beloning voor de tip die leidt tot de arrestatie van de verdachte die brand stichtte bij horecazaak Rico in de Steenstraat. De brand in het centrum van Arnhem, die in de nacht van dinsdag 12 april uitbrak, is met opzet aangestoken.

