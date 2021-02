In 40 dagen tijd kan iedereen gevaccineerd zijn: waarom dat toch niet lukt en andere prangende vragen

Waarom gaat dat vaccineren niet veel sneller?

Hét grote probleem bij het vaccineren is de beschikbaarheid van vaccins, vertelt Sascha Kraus, die als manager coronabestrijding van de GGD Gelderland-Zuid samen met zo'n 800 mensen regelt dat er getest en gevaccineerd kan worden. In de regio Nijmegen, het Land van Maas en Waal en het Rivierengebied kunnen nu maximaal 900 mensen per dag worden geprikt, wat weinig is als je bedenkt dat er zo'n 420.000 mensen op de lijst stonden voor een vaccin. ,,Daarvan hebben we er 20.000 gedaan. We zijn aan het regelen dat we toe kunnen naar 10.000 vaccinaties per dag, maar zijn afhankelijk van wat er beschikbaar is aan vaccin.’’