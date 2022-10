In Arnhem laad je je fiets op met een stoeptegel • Nicole bevalt op trouwdag en trouwt in ziekenhuis

ARRESTATIE AUTOKRAKER LOOPT FATAAL AF | De verdachte die woensdagavond door een agent werd neergeschoten op de Deelenseweg in Arnhem is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 31-jarige man uit Arnhem.

INDRUKWEKKEND AFSCHEID 10-JARIGE HEBE | Met veel bloemen, kaartjes en knuffels wordt donderdagmiddag op indrukwekkende wijze afscheid genomen van de 10-jarige Hebe uit Vught. Het gehandicapte meisje kwam samen met haar begeleidster Sanne (26) uit Den Bosch vorige week op tragische wijze om het leven.

BAKKER HANS SLUIT ZES WINKELS | Hij heeft er alles aan gedaan en hij wilde zó graag door, maar het lukt niet meer. Bakker Hans van Duijvenvoorde (51) van bakkerijketen D’n Bekker sluit zijn zes winkels in het Land van Cuijk en Gennep. Een emotioneel besluit dat hem zwaar valt.,,Je kunt geen brood bakken op 100 graden.”

SPOEDEISENDE HULP SLINGELAND NOG EVEN GESLOTEN | De Spoedeisende Hulp van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem sluit vandaag om 17.00 uur tijdelijk de deuren. Vanwege de installatie van nieuwe computersystemen kan het ziekenhuis 20 uur lang geen acute zorg verlenen aan nieuwe patiënten.

VITESSE GAAT BIERGOOIERS OPSPOREN EN AANPAKKEN | Vitesse gaat supporters die gooien met bier of andere voorwerpen opsporen en bestraffen. Dat meldt de club samen met de Supportersvereniging Vitesse in een statement. Dat is een reactie op de onrust op de Zuid-tribune van GelreDome tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen, afgelopen zaterdagavond.

MEISJE MET DE PAREL BEKLAD DOOR ACTIVISTEN | Het Mauritshuis in Den Haag is vanmiddag afgezet door de politie na bekladding van het beroemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer. Drie personen zijn aangehouden, meldt de politie op Twitter. Het schilderij hing achter glas en is niet beschadigd.

VUURWERK, SPUGEN EN MISHANDELING IN ELST | Ernstig letsel door toegegooid vuurwerk, jongeren die je in het voorbijgaan lachend bespugen en mishandelde dieren. Gebruikers van het Galamapark in Elst klagen steen en been over het wandelpark waar ze alleen bij daglicht durven te komen.

NIEUWE PLEK VOOR ICONISCH EN GELIEFD FEESTAARDVARKEN | Een plekje tussen de Molenplaats Sonsbeek en het Watermuseum in Park Sonsbeek. Dat wordt de nieuwe, permanente stek van het Feestaardvarken in Arnhem. Het beeld van Florentijn Hofman moet daar weer net zoveel bekijks trekken en aanloop krijgen als eerder in het Bartokpark in het centrum van de stad.

STUDENT WIL FOTO GIDEON VAN MEIJEREN VERWIJDEREN | ‘Haal die foto weg! Deze gast verdient geen podium’. Deze hartenkreet slingerde student Thomas Steenkamp op Twitter. Steen des aanstoots is een portret van FvD-parlementariër Gideon van Meijeren in een fotogalerij op de rechtenfaculteit in Nijmegen. ,,Zijn acties ondermijnen de democratie.”

NICOLE BEVALT OP TROUWDAG EN TROUWT IN ZIEKENHUIS | Bruid en bruidegom Nicole en Marc dachten hun trouwdatum ruim voor de geboorte van hun dochtertje gepland te hebben, maar daar dacht de baby, Lieke, duidelijk anders over. In de nacht van dinsdag op woensdag werd ze geboren en veertien uur later (!) vond alsnog de huwelijksceremonie plaats. Maar dan in het ziekenhuis.

FIETS OPLADEN MET EEN STOEPTEGEL: IN ARNHEM KAN HET | De e-bike draadloos opladen via een speciale fietsstandaard op een stoeptegel: het kan voortaan in Arnhem, met de deelfietsen van het bedrijf Bondi die staan opgesteld aan de Sonsbeekzijde van het treinstation.

DOORGEKNIPTE PYTHONLAARZEN IN BESLAG GENOMEN | De NVWA heeft woensdag twee paar laarzen van pythonleer (verkoopwaarde 400 tot 500 euro per paar) in beslag genomen bij de Nijmeegse westernwinkel Silverado. Maar wél in stukken. Jessica van Maasdijk heeft ze kapot geknipt. ,,Omdat we geen bewijs krijgen dat ze daadwerkelijk vernietigd worden”, zegt ze.

AFSLUITINGEN A15 IN EERSTE WEEK NOVEMBER | In de eerste helft van november in de donkere uurtjes de A15 op? Dan eerst goed kijken of de Betuwse snelweg niet is afgesloten wegens asfalteringswerkzaamheden. Gedurende een aantal avonden en nachten worden immers tussen Knooppunt Valburg en Knooppunt Gorinchem de gaten in het asfalt opgevuld, of het hele asfalt vernieuwd.





KWEKER WIM HAALT TOMATEN UIT HET BUITENLAND, MAAR DAT MAG NIET | Om faillissement te voorkomen, gooien kwekers het roer om. Wat ze niet in hun kassen kunnen telen, halen ze uit het buitenland. Hoe wenselijk is dat? Tas wil meer snoeptomaatjes uit Spanje en Marokko importeren, om die hier in te pakken en te verkopen. Dat mag niet van de gemeente Zuidplas.

SANDRA’S BORSTEN STAAN IN DE WOONKAMER | Ze wilde een herinnering aan hoe haar lijf was voor de borstkanker. Sandra Slutter liet daarom een beeldje maken van haar borsten die haar kinderen hebben gevoed, waarmee ze heeft gedanst en gevreeën. ,,Ik merk dat ik de behoefte heb om alles vast te leggen, omdat ik nu in zo’n rollercoaster zit.”

Volledig scherm Veronique Roetgerink (24) uit Hengelvelde (links). en Sandra Slutter (34) lieten een 3D-beeld maken van hun borsten bij Memoryprint in Arnhem. © Erik van 't Hullenaar