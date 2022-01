‘In België doodgeschoten gedetineerde Hey-Acker is 21-jarige Kenneth B.’

B. die woensdag buiten de gevangenis aan het werk was, bedreigde twee begeleiders van Den Hey-Acker met een vuurwapen en ging er vandoor in een auto. Bij Brecht werd hij uiteindelijk klemgereden door de politie en kwam in een vuurgevecht met de rijkswacht om het leven.

Een woordvoerder van Den Hey-Acker wil niet bevestigen of het om Kenneth. B. gaat. Over hem is verder vooralsnog ook niets bekend. Om hun terugkeer in de samenleving te vergemakkelijken laat de jeugdgevangenis vaker gedetineerden buiten de gevangenismuren werkervaring opdoen. ,,Per persoon bekijken we of dat onder begeleiding gaat of niet‘’, zegt de woordvoerder. Waarom daar in het geval van Kenneth. B. voor werd gekozen, wil de woordvoerder niet zeggen.