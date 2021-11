In de ban van kungfuleraar René L.: ‘Ik had veertien jaar niet door dat ik in een sekte zat’

,,Pas twee jaar nadat ik was weggegaan bij René had ik door dat ik in een sekte had gezeten.’’ Jeppe van der Schalk (46) vertelt het bijna tussen neus en lippen door.



Van der Schalk keek de documentaire Holy Hell, een film over een sekte in Amerika, en toen pas viel het kwartje. ,,Het ging over de balletwereld, maar dit was mijn verhaal. Het verhaal van wat er bij onze kungfugemeenschap gebeurde.” Hij werd misselijk van de beelden die voorbij kwamen. En vooral boos. ,,René bleek een narcist die de kungfulessen niet voor ons had gegeven, maar voor zichzelf.’’