In de korte broek naar het werk kan écht niet, ondanks de tropische temperaturen

SCP-ONDERZOEK Opvallend: Nederlan­ders zitten op één lijn als het gaat over de nationale identiteit

25 juni Jong of oud: allochtoon of autochtoon, hoog- of laagopgeleid: ondanks alle heftige identiteitsdiscussies blijken we opvallend eensgezind over wat typisch Nederlands is. Maar ook over bedreigingen is overeenstemming: polarisatie en islam worden het meest gevreesd.