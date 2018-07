In de zomer meer gezondheidsklachten door zwemwater

Volgens Dijkstra zijn er in de zomer meer klachten, doordat mensen meer buiten zijn en daarbij ook meer zwemmen. ,,We raden het mensen zeker niet af te zwemmen in open water, dat is alleen maar gezond, maar ze moeten wel de waterkwaliteit in de gaten houden. Je moet vuil water vermijden.’’



Volgens KNO-arts bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen Erik Theunisse is het aantal patiënten met oorproblemen altijd hoger in de zomer. ,,Als het warmer is, ontstaat er een vochtiger klimaat in de gehoorgang, dat is gunstig voor bacteriën en schimmels. Als ze dan ook nog gaan zwemmen dan geeft dat een grotere kans op ontstekingen.’’