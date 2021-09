In deze diep in de Veluwe verborgen schuilkelder werden de topstukken van Kröller-Müller verstopt: ‘Leuk om te zien, het is toch een stukje geschiedenis’

Een beetje verscholen aan het eind van een pad ligt de schuilkelder achter een toegangspoort van gemetselde baksteen met daarop het embleem van de Hoge Veluwe en een tekst in Latijn. ,,Er was in de oorlog een enorme schaarste aan materialen. Dat men toch de moeite heeft genomen om zo’n mooie toegang te bouwen, is heel bijzonder”, zegt Tanja de Boer, hoofd collectie en onderzoek van het museum.

Bezoekers van het museum moeten zelf met behulp van een plattegrondje de weg naar de schuilkelder vinden. Na de poort te hebben bewonderd, lopen ze door een tunneltje naar beneden om vervolgens uit te komen in de lege opslagruimte. ,,Ik vind de kelder kleiner dan verwacht”, zegt bezoeker Frans Rimmelzwaan. Anja Rimmelzwaan is dat met hem eens. ,,Als hier de schilderijen stonden, vraag ik me af waar de beelden werden bewaard.” Bezoekster Annelies van Dongen vindt vooral de poort prachtig. ,,Binnen is niet veel te zien, je moet het verhaal erbij denken. Het was leuk om hier naartoe te wandelen.”