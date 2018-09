In deze tentjes drink je de beste koffie

Achterhoekers en inwoners van Liemers kunnen voor een goede bak koffie afreizen naar Zevenaar. De koffie van espressobar Crème Passionelle is beoordeeld als 39e. Die is te vinden aan de Didamsestraat.



Ede

Bij Grand Café De Gulle Gaper in Ede is ook een aardig bakkie te krijgen. Zij staan op nummer 70.



Vorig jaar was een Arnhemse koffiezaak de beste van heel Nederland. Toen werd Josephine Coffee uit Arnhem gekroond tot nummer één. Het is niet bekend of de koffiebar dit jaar ook meedeed aan de verkiezing.