In deze tijd is het logisch dat culturele instellingen niet de eerste prioriteit zijn

Ryanne van Dorst oogst lof na Gevaarlijk­ste Wegen met timide Famke Louise

8:39 Een groter contrast qua persoonlijkheden heeft er waarschijnlijk nog nooit in de auto gezeten bij het programma Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. Een opvallend timide Famke Louise nam tijdens een roadtrip door Rwanda plaats naast de uitgesproken Ryanne van Dorst. Het grote verschil in karakters zorgde ook voor reuring online, het reisprogramma was zelfs even trending topic op Twitter. ‘Kunnen we Ryanne niet de standaard bijrijder van Gevaarlijkste Wegen maken?’