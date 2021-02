In deze wijk lopen jongeren rond met een lege maag: hoe verkleinen we de kloof tussen arm en rijk?

Wie denkt dat armoede in Nederland een verwaarloosbaar probleem is, moet eens met Samir Makhoukhi (38) praten. In de Arnhemse wijk Immerloo kan hij rond 19.00 uur een jongere tegen het lijf lopen die de hele dag nog geen maaltijd heeft gehad. ,,En of hij wel avondeten krijgt, is dan ook nog maar de vraag’’, zegt Makhoukhi, een van de oprichters van jongerenorganisatie AM Supportteam.



Dit voorbeeld is misschien extreem, maar tekent wel de schrijnende leefomstandigheden waarin landgenoten onder de armoedegrens kunnen leven. Natuurlijk heb je voedselbanken en andere goedbedoelde initiatieven, maar er zijn ook mensen die daar uit schaamte niet naartoe gaan, stelt Makhoukhi.



De gemeente Arnhem behoort tot de tien kansarmste van ons land, concluderen onderzoekers van de Erasmus School of Economics in Rotterdam op basis van geanonimiseerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat wil zeggen: kinderen van ouders met een laag inkomen uit wijken als Geitenkamp en Presikhaaf hebben aanzienlijk minder kans later een goed salaris te verdienen.