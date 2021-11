In dit restaurant worden boeren én gasten duidelijk geëerd

De groene wand over de lengte van het restaurant valt meteen op. Met witte verf zijn etenswaren op iedere centimeter van de muur geschilderd, met daar tussen spreekwolkjes met de producten waar FoodVia mee werkt.



Natuurkoeien uit Aerdt, ijs uit Hummelo en groenten uit Duiven, is te lezen. Hier worden de boeren overduidelijk geëerd.



Het restaurant in hartje centrum van Arnhem, aan de Markt, is ruim en langgerekt. Achterin is een open keuken waar je de kok ziet werken, rechts de beschilderde wand en links grote foto's van gewassen in de aarde en jonge oogst. Het oogt modern met de betonnen vloer, maar ook intiem door de kleine tafeltjes en de goede verlichting.