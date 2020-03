In één jaar is Gelderland 3000 miljonairs rijker

De toename, in elk geval op papier, komt vooral dankzij de gestegen huizenprijzen. Het statistisch bureau kijkt naar het saldo van bezittingen en schulden, inclusief de eigen woning. Inmiddels is 2,6 procent van de Gelderse huishoudens ‘miljonair’. De provincies Utrecht en Noord-Holland scoren procentueel het best. Flevoland heeft de minste gefortuneerde huishoudens: 1,6 procent.

‘Miljonairshoofdstad van Gelderland’

Rozendaal blijft de miljonairshoofdstad van Gelderland. In die gemeente is 12,8 procent van de huishoudens miljonair. In de regio ligt dat percentage ook relatief hoog in Sint Anthonis (6.2, Noord-Brabant), Renswoude (6,4, Utrecht) en Utrechtse Heuvelrug (6,4, Utrecht). Westervoort is de ‘sloebergemeente’ van de provincie met 0,8 procent van de huishoudens die miljonair is.



In absolute getallen scoort Ede het best in Gelderland met afgerond 1500 miljonairshuishoudens. Op afstand volgen Nijmegen (1200), Arnhem en West Betuwe (900), Bronckhorst en Berkelland (700), Renkum (600) en Rheden Wageningen en Buren (500). Onderaan bungelen onder meer de ‘mini-gemeente’ Rozendaal en Westervoort (beiden afgerond 100).