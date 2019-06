In -en uitchecken bij overstap: als de NS niet meedoet, verandert er niets

‘Niet meer in- en uitchecken bij overstap in regio’

19:23 Treinreizigers hoeven in de toekomst niet meer in- en uit te checken als ze in Oost-Nederland overstappen op een trein van een andere vervoerder. Dat is in elk geval de wens van de provincies Overijssel en Gelderland, die ze hebben opgenomen in hun nota Uitgangspunten Spoor.