In het oosten van Nederland is ruimte genoeg voor de Randstad van de toekomst

Ouders van ernstig zieke Chloé (9) hebben geen geld voor begrafenis

7:47 LOSSER - Artsen kunnen niets meer doen voor de 9-jarige Chloé Ossieur uit Losser. Ze sterft aan een hersentumor. Het verdriet voor haar ouders is enorm, maar is extra groot door het ontbreken van geld voor haar uitvaart. Ze vragen om hulp. „Want we staan met de rug tegen de muur.”