‘In het weekend ben ik een enorme huismus’

Nu even nietWat doen bekende Gelderlanders in het weekend? Elke week bespreekt iemand hier zijn of haar programma.

Naam: Eva Middelhoff (47)

Woonplaats: Bergen (Noord-Holland)

Functie: Directeur Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

Huisgenoten: Man (52), dochter (18), twee katten en een hond

Wat betekent weekend voor u?

,,Weekend is gerelateerd aan werk. Ik ben op vrijdag, zaterdag en zondag vaak in de schouwburg of De Vereeniging om gasten en artiesten te ontvangen. We organiseren meer dan zeshonderd activiteiten per jaar. Ik kan niet overal bij zijn, maar wil wel zo veel mogelijk feeling met de werkvloer houden. En sommige theatermakers willen per se ontvangen worden door de directeur. Mijn weekend is vaak doordeweeks.’’

Hoe zien die dagen eruit?

,,Behoorlijk saai. Voor mijn werk ben ik veel op pad. Alleen al het reizen tussen Bergen en Nijmegen kost veel tijd. Als ik dan vrij ben, heb ik niet de behoefte er wéér op uit te gaan. Dan ben ik een enorme huismus.’’

Hoe schakelt u af?

,,Ik vind het leuk voor vrienden te koken of bij mijn dochter en zoon (die niet meer thuis woont) naar hockey te gaan kijken. Verder zorg ik ervoor dat ik zo min mogelijk huishoudelijke taken hoef te doen. Na een hele werkweek probeer ik vrij te zijn en niet bezig met moetjes zoals poetsen en klussen.’’

Quote Vaak ga ik op een vrije dag na het opstaan een stuk wandelen

Wat doet u wél graag?

,,Wandelen! Rondom mijn woonplaats is een prachtig duin- en bosgebied. Ik vind het heerlijk daar iedere dag doorheen te lopen. Juist omdat ik voor mijn werk zo veel binnen zit, is het prettig een frisse neus te halen. Weer of geen weer: ik moet naar buiten. Als het na een lange werkdag ’s avonds al donker is, wandel ik gewoon door het verlichte deel van het dorp.’’

Bent u een uitslaper?

,,Totaal niet. Om doordeweeks op tijd in Nijmegen te kunnen zijn, moet ik om tien voor zes opstaan. Daardoor lukt het in het weekend ook niet lang te blijven liggen. Acht uur voelt al als uitslapen. Vaak ga ik op een vrije dag na het opstaan meteen een stuk wandelen, zodat we als ik terugkom met de rest van de familie rond een uur of elf kunnen ontbijten.’’

U houdt ook van lezen en series kijken. Heeft u een guilty pleasure?

,,Ik lees inderdaad veel en kijk graag series. Ik heb Netflix al zo’n beetje uitgespeeld. Maar een guilty pleasure? Ik moet ontzettend snel huilen bij films. En ik ben een tijd fanatiek volger geweest van Say Yes to the Dress, dat is toch behoorlijk fout.’’