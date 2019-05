In je eentje een fatsoenlijk huis kopen in Gelderland? Praktisch uitgesloten

Interactieve kaartDe huizenprijzen in Gelderland zijn dusdanig hard gestegen, dat het voor éénverdieners nauwelijks nog haalbaar is om een woning te kopen in de provincie. Alleen in Winterswijk kan met een jaarinkomen van 36.000 euro én een starterslening nog een fatsoenlijk huis gekocht worden, in de rest van de gemeenten is dat eigenlijk niet te doen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse KoopKanskaart van HypotheekBerekenen.nl. Volgens de hypotheeksite zijn de koopkansen in deze provincie ‘historisch laag’: de huizen zijn te duur geworden en het aanbod te karig, concluderen de samenstellers van de kaart.

In ieder geval zijn de hypotheken die eenverdieners kunnen krijgen verre van voldoende om aan de gevraagde (gemiddelde) prijzen te voldoen.

Donkerrode scenario's

Alleen voor mensen die samen willen kopen en allebei modaal verdienen, kleurt Gelderland nog groen. Of als je in je eentje zo'n 75.000 euro per jaar verdient. Vrijwel alle andere scenario’s zijn donkerrood. ,,We hebben de koopkans berekend door de maximale hypotheek die je kunt krijgen af te zetten tegen de gemiddelde huizenprijzen”, zegt Tom Wever van HypotheekBerekenen.nl. ,,Daar zit een verschil tussen. En hoe groter dat verschil is, hoe kleiner de koopkans.”

Goedgevulde portemonnee

In Rozendaal, het dorpje boven Arnhem dat 1.500 inwoners en vele villa's telt, is het voor praktisch iedereen onmogelijk om een huis te kopen, becijferde de site. Tenzij je op één of andere manier al een goedgevulde portemonnee hebt. ,,En uitzonderingen daargelaten natuurlijk”, zegt Wever. ,,Als in een dure gemeente een huis van 200.000 euro vrij komt, is dat ineens voor een veel grotere groep haalbaar.”

Ook landelijk is het beeld erger dan een jaar geleden. In 82 procent van de gemeenten in Nederland is de kans momenteel ‘zeer klein’ dat mensen met een modaal salaris een huis vinden, tegenover 53 procent vorig jaar. Slechts 8,5 procent van de Nederlanders met een normaal salaris heeft een ‘goede kans’.