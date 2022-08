In onze hoofden is Job leeftijdsloos geworden

Soms moet ik even gaan zitten, zoals nu. Ik steek mijn handen voor me uit en kijk ernaar. Job was bijna net zo groot als ik, maar dat klopt niet met mijn herinnering. Als ik aan hem denk, zie ik geen jongen van 17 voor me. Eerder een knaapje van een jaar of 8. Ik kan hem zo optillen. Hij heeft nog niet de baard in de keel, laat staan stoppels op zijn kin.