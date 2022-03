In Tiel-Oost is stemmen voor de meeste bewoners niet vanzelfsprekend: ‘Ik heb dat nooit gedaan, waarom zou ik?’

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen werd overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. Wat doet dat met de opkomst vandaag? Op bezoek bij stembureau 7 in Tiel, waar vier jaar geleden slechts 31,6 procent van de kiezers kwam opdagen.

Het is bijna 14.00 uur als 225 mensen hun stem hebben uitgebracht, ziet voorzitter Gerard Buijs van het stembureau aan de Bevrijdingslaan in Tiel op zijn lijstje. Dat is ietsje meer dan een derde van de in totaal 641 stemmers die vier jaar geleden hier hun stem uitbrachten. ,,Overal in Tiel is het rustig, hoorde ik.”

Bij de ingang hebben bijna alle partijen een verkiezingsbord neergezet. Het stembureau is ondergebracht in het gebouw van de Koninklijke Tielse Vrijwillige Muziekvereniging, opgericht in 1903. Aan de muur hangen historische vaandels. Die overleefden ook de laatste storm, toen het dak van het verenigingsgebouw waaide.

Stembureau midden in vooroorlogse woonwijk

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Tiel in 2018 was minder dan de helft, 46,6 procent om precies te zijn. En was daarmee de laagst scorende gemeente in het verspreidingsgebied van de Gelderlander. Binnen Tiel was het stembureau aan de Bevrijdingslaan, in het oosten van de stad, een van de rustigste, met een opkomstpercentage van slechts 31,6. ,,Niet zo veel", antwoord Buijs op de vraag wat hij van de lage opkomst vindt. ,,Mensen hebben daarin gelukkig de vrije keus. Het is niet anders.” Een duidelijke reden voor de geringe belangstelling heeft hij niet. ,,Het is hier een echte volkswijk, waar het misschien niet zo leeft.”