In tijden van waterschaarste moet een limiet worden gesteld aan het aantal toeristen dat in de Achterhoek mag verblijven

jouw meningWaterbedrijf Vitens heeft in juli, toen het extreem heet was in Nederland, meer water opgepompt in de Achterhoek dan is toegestaan. Vermoedelijk komt dat door het grote aantal toeristen in dit gebied. En dat terwijl juist de Achterhoek kampt met enorme droogte.