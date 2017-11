Inbreker kiest ‘s winters voor kleine gemeentes

In de donkere maanden loopt in kleine gemeenten het aantal woninginbraken flink op. Dat blijkt uit een analyse van politiegegevens door deze krant. In sommige dorpen komt het dievengilde zelfs drie keer zo vaak langs.

Net als ruitenkrabben en de pietendiscussie keert het elke winter terug: een flinke stijging van het aantal woninginbraken. Van november tot en met februari profiteren inbrekers volop van het duister. Gemiddeld doen ze bijna 50 procent meer (pogingen tot) inbraken dan de maanden waarin het langer licht blijft.

Uit een analyse van meer dan 50.000 meldingen van woninginbraken van de afgelopen 12 maanden blijkt dat vooral kleine gemeenten op hun tellen moeten passen. Waar de grootste gemeenten als Amsterdam, Nijmegen en Arnhem een stijging laten zien van rond de 35 procent, neemt het aantal inbraken in de kleinste gemeenten toe met wel 70 procent.

Winteruitschieters zijn bijvoorbeeld Duiven (zeven keer zo veel inbraken als in de rest van het jaar), Grave (ruim drie keer) en Mill en Sint Hubert (bijna vier keer zoveel).

Als je de inbraken over het hele jaar bekijkt is de kans in Rozendaal het grootst dat er wordt ingebroken. Dat heeft, uiteraard te maken, met het geringe aantal inwoners. Afgelopen jaar is er namelijk maar 13 keer ingebroken in het dorp. In Nijmegen is 627 keer ingebroken, het meest van alle gemeenten in de regio.

Relatief

Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak van de politie, herkent het beeld dat inbrekers in de donkere maanden extra toeslaan in dunbevolkte gebieden. ,,Het heeft te maken met de trend dat mobiele bendes door het land trekken om inbraken te plegen. Daarnaast houden we inbrekers in de grote steden de laatste vijf jaar extra goed in gaten. Dat dwingt ze hun werkgebied te verleggen.” Ook rondtrekkende dievenbendes uit Oost-Europa en zelfs uit Zuid-Amerika slaan toe in Nederland.

December is de absolute topmaand op inbraakgebied. Vooral tijdens de feestdagen is er sprake van een piek. De politie waarschuwt burgers alert te zijn. ,,Bij verdachte situaties moeten mensen niet aarzelen 112 te bellen. Maar liefst 80 procent van inbrekers pakken we op dankzij tips van burgers.”