Inbrekers zorgen voor 25.000 euro schade bij kledingwinkel in Oosterbeek

Vermeende oplichter die zonder te betalen leenauto’s meenam en in B&B’s sliep komt wéér niet opdagen

ARNHEM/ LOBITH - In de strafzaak tegen een 40-jarige man uit Lobith, die wordt verdacht van oplichting, is de uitspraak donderdag uitgesteld. De man zou bed & breakfasts, garagebedrijven en consumenten die zonnepanelen wilden, hebben opgelicht. De aanklager eiste twee weken geleden tien maanden cel voor de reeks misdrijven in met name Gelderland, tussen februari 2019 en eind 2020.

17:19