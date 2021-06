Indiase coronavariant aangetroffen, moeten we ons zorgen maken?

De ‘zorgelijke’ Indiase variant van het coronavirus is voor het eerst aangetroffen in IJsselland en Flevoland. De GGD heeft het bron- en contactonderzoek bij deze besmetting opgevoerd.

De Indiase coronavariant is al op meerdere plekken in Nederland vastgesteld en nu is dat ook het geval in de GGD-regio’s IJsselland en Flevoland. Het gaat in beide regio’s voor zover bekend om één besmetting. Deze mutatie geldt internationaal als ‘zorgelijk’.

De Indiase variant is vermoedelijk besmettelijker dan de Britse variant, die op zijn beurt weer besmettelijker was dan de klassieke coronavariant die vorig jaar domineerde in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk, waar de vaccinatiegraad aanmerkelijk hoger is dan bij ons, maakt deze variant de laatste weken al een voorzichtige opmars. In Nederland is de variant vorige week elf keer vastgesteld, waarvan het vaakst in Zuid-Holland (vijf keer) en Brabant (drie keer).

IJsselland

,,Het klopt dat de Indiase variant ook in ons gebied is aangetroffen’’, zegt woordvoerder Rianne Schuurman van de GGD IJsselland. ,,Wij maken ons geen al te grote zorgen hierover, maar houden de ontwikkelingen wel scherp in de gaten. Zo is het bron- en contactonderzoek bij deze persoon uitgebreider dan bij de reguliere besmettingen. Zo kunnen we goed volgen of deze variant zich verder verspreidt.’’

Ook in Flevoland is het niet direct code rood. ,,De Indiase variant komt in heel Nederland voor, ook in onze regio’’, zegt woordvoerder Marjon Antoons. ,,We vinden deze variant dus ook in Flevoland. Het RIVM houdt nauwlettend alle varianten in de gaten. De Indiase variant komt nog heel weinig voor.’’

RIVM

De GGD’s houden rekening met de komst van nog meer nieuwe varianten. ,,Van virussen is bekend dat ze vaak veranderen. Het RIVM houdt deze varianten goed in de gaten’’, zegt Antoons. ,,Als blijkt dat het beleid aangepast moet worden, zal het RIVM daarover communiceren. Op dit moment blijken de varianten die nu bekend zijn geen groot extra risico te vormen.’’

Ook de Braziliaanse coronavariant is de afgelopen weken in Overijssel (inclusief Twente) geconstateerd. Het gaat om minimaal vijftien gevallen. ,,Ook de ontwikkeling van deze variant houden we goed in de gaten’’, zegt Schuurman.

Trend

Eerder al werd bekend dat de Braziliaanse en de Zuid-Afrikaanse varianten zijn aangetroffen in de GGD-regio Noord- en Oost-Gelderland. Het gaat hier om lage percentages die de landelijke trend volgen. De Indiase variant is in deze GGD-regio nog niet opgedoken.

