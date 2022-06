Indrukwekkend afscheid van Helena (14) die werd aangereden door een auto; kippenvel stond op de armen

Ik mis je Tim kende de plotseling overleden Stefan al vanaf de basis­school: ‘Een litteken op het hart, een tattoo op een arm’

,,De plotselinge dood van Stefan in april vorig jaar heeft gezorgd voor een litteken op mijn hart. Stefan en ik zijn in hetzelfde jaar geboren. Ik heb een tatoeage van ons geboortejaar aan de binnenkant van mijn linker bovenarm laten zetten. Daardoor heb ik het gevoel dat ik hem altijd bij mij heb, dicht bij mijn hart. Stefan betekende veel voor mij”, zegt Tim de Wit (34) uit Huissen over zijn op 33-jarige leeftijd overleden vriend Stefan.

14:58