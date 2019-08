Indrukwekkend laatste eerbetoon voor verongelukte Theo (44) en Yara (4) uit Scherpenzeel

Honderden mensen met bloemen en knuffels liepen vanmorgen mee in de stille tocht vanaf cultuurhuis De Breehoek, waar de uitvaart plaatsvond, naar de begraafplaats. Onderweg stonden talloze inwoners, winkeleigenaren en passanten langs de openbare weg te kijken. De plaatselijke scouting vormde een erehaag.

De betrokkenheid van de Scherpenzelers bij het getroffen gezin is groot. Bijna iedereen kent wel een gezinslid. ,,De betrokkenheid is geweldig. Hierin wordt de kracht van de Scherpenzeelse samenleving zichtbaar’’, zei locoburgemeester Henny van Dijk tijdens de uitvaart waar deze krant bij mocht zijn. De afgelopen weken stroomden er honderden online condoleances binnen en werd er 40.000 euro ingezameld voor de nabestaanden.

Ziekenhuis

Moeder Manon (39) verblijft nog altijd in het ziekenhuis en was dus niet aanwezig bij de begrafenis van haar partner en dochter. Voor haar werd de uitvaart vastgelegd door een cameraman en een fotograaf. Dochter Sanne (12) en zoon Jordy (11) waren er wel. Ze hadden zelf een lied uitgezocht dat ten gehore werd gebracht, omdat de gezinsleden dit vaak met elkaar zongen: ‘Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt nog maar even.’

Twee weken geleden, op zondag 28 juli, raakte het gezin Van Deelen-De Jong betrokken bij een verkeersongeval bij de A8 bij München, op weg naar hun vakantie-adres in Kroatië. Hun bestelbus reed de snelweg af en knalde tegen een boom nadat moeder Manon, die aan het stuur zat, een herseninfarct kreeg. Daarbij kwamen vader Theo en dochter Yara om het leven. Dochter Sanne raakte gewond en zoon Jordy kwam er wonderlijk genoeg vrijwel zonder kleerscheuren vanaf.

Warme woorden

Tijdens de afscheidsdienst in De Breehoek werden louter warme woorden gesproken. Theo werd getypeerd als een lieve, sociale en hardwerkende man, met zijn hart op de juiste plek. Hij was onder meer actief als jeugdtrainer van het team van zoon Jordy bij de Scherpenzeelse voetbalclub Valleivogels. Voorzitter Cees Wolfswinkel: ,,We zullen Theo als mens en als teamleider enorm missen. Zondag 28 juli 2019 zal voor altijd een zwarte bladzijde zijn in de geschiedenis van onze club.’’

Volledig scherm De uitvaart in De Breehoek © Uitvaartzorg Simone Beijer

Tijdens de uitvaart werd Theo herhaaldelijk geprezen om zijn rol als liefdevolle vader, partner en vriend: ,,Theo was ons kleine broertje, maar wat keken we tegen hem op. De liefde die hij had voor zijn gezin en Manon was gigantisch. Hij zocht altijd het beste voor hen’’, vertelde zijn zus.

De 4-jarige Yara werd getypeerd als een lief en vrolijk meisje. Haar juf van groep 1 vertelde: ,,Ze vond het heel leuk om naar school te gaan en huppelde vaak als een vlinder door de klas. Het leukste vond ze om te verven. Graag hadden we je nog veel meer willen leren. Deze tijd was veel te kort.’’