Indrukwekkende herdenking bij FC Utrecht - Feyenoord ter nagedachtenis slachtoffers aanslag

Nooit verslagen

Tijdens de stille tocht van ruim een week geleden maakte FC Utrecht-fans al grote indruk met een groot spandoek: Utreg buigt nooit. Een nog grotere variant daarvan werd vanmiddag getoond op de uitpuilende Bunnikside. Op de Cityside hingen meerdere spandoek die verwezen naar de aaslag. ‘Aangeslagen, maar nooit verslagen. Stay strong, our thoughts are with u’, stond op een van de doeken. Ook de meegereisde Feyenoord-supporters in het uitvak toonden hun respect. Tijdens de minuut stilte hielden zij zich net als alle andere supporters in het stadion stil. Trainer van FC Utrecht, Dick Advocaat was in tranen.