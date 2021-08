Ineens kan ik enorm klaar zijn met berichten over sommige gebeurtenissen

columnGraag ben ik van veel op de hoogte. Niet meer van zoveel mogelijk. Ineens kan ik enorm klaar zijn met berichten over sommige gebeurtenissen. Ik hoef bijvoorbeeld even niets meer te weten over de kabinetsformatie. Te vaak hoorden we dat ze ‘er nog niet uit zijn’ en dat ze ‘er helaas niets over kunnen zeggen’. Waarom zou ik me daarmee bezig willen houden?