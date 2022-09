Ineens waren de schilder en ik bij de staat van het land terechtgekomen

Na een halfuurtje gingen we naar de achterkant. Die bezag hij zorgelijk. Leek alsof sommige plekken hem pijn deden. Hij maakte geen notities, wel foto’s.



Toen we weer binnen waren, zei ik dat er eerder al twee schilders een offerte hadden beloofd, maar die kwamen nooit. Ik vroeg of dat aan het huis ligt.



Nee, dat was niet zo. Personeelstekort! Hij had er gelukkig geen last van. Wel wees hij op de gestegen prijzen voor verf. Schuld van de oorlog in Oekraïne. Hoe het bruggetje tot stand kwam, geen idee, maar ineens waren we bij de staat van het land terechtgekomen. Die is hopeloos, aldus de vakman. Vol is vol. ,,Er moet alle ruimte zijn voor mensen zoals u, die het land hielpen opbouwen.”



Prima moment te vragen wanneer ik de offerte mocht verwachten.



Na zijn vertrek piekerde ik lang over mijn rol in de opbouw van het land.