Ineens willen we wél een herhaalprik tegen corona: GGD Gelderland-Midden zette vorige week dubbel zoveel prikken

17-jarige jongen steekt lerares dood in Duitsland

In Duitsland is een 17-jarige jongen opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht zijn 55-jarige leerkracht te hebben gedood op een school in Ibbenbüren, in het westen van het land. Dat heeft een woordvoerder van het parket van Münster dinsdag gemeld.

