Infiltratie cokemaffia in vissersdorp Urk

Op Urk zou sprake zijn van vermenging van onder- en bovenwereld. Criminelen uit Joegoslavië en prominente figuren uit de 'mocromaffia' zouden in het vissersdorp gebruik maken van vissersschepen om partijen cocaïne over te laden vanaf containerschepen.

261 kilo cocaïne

In september vond een eerste zitting plaats in een zaak tegen vijf vermoede uitvoerders van drugssmokkel van 261 kilo cocaïne via een viskotter die in Harlingen werd onderschept. Onder hen waren twee Amsterdamse criminelen uit de 'mocromaffia' die een deel van de van Urker visserij in hun greep hadden gekregen. Officier van justitie Koos Plooij citeerde toen onderling berichtenverkeer tussen - volgens hem - Muhammed S. en Naoufal F., alias 'Noffel'.