Infiltratie in moskee voedt anti-overheidssentiment, zegt Bouharrou: ‘Vertrouwen herstellen is lastig’

Politiek wil weten of Arnhem islamiti­sche organisa­ties ‘stiekem’ heeft laten onderzoe­ken

17:07 ARNHEM - Vier partijen in de Arnhemse gemeenteraad willen precies weten of en hoe onderzoeksbureau NTA undercover is ingezet bij Arnhemse islamitische organisaties. NRC Handelsblad berichtte zaterdag over de kwestie. Mogelijk was de inzet in strijd met de wet. De raadsfracties willen vooral weten of imam Arkhouch werd weggestuurd uit Arnhem na de inzet van NTA.