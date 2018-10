Infiltreren mag als daarmee jihadisten worden opgepakt

Krakers oud-woonwagen­kamp Mill krijgen dwangsom van 20.000 euro, maar 'betalen niet'

22:43 MILL - De kraakactie van de gebroeders Soering van een voormalig woonwagenkampje in Mill is illegaal. De gemeente Mill heeft terecht een last onder dwangsom opgelegd. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Dat betekent dat de krakers per direct een 'boete' van 20.000 euro opgelegd krijgen.