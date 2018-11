Inge kreeg een pakketje van Bol met paspoorten van een ander

Het lijkt wel of er iets in zit wat er niet hoort. Een extraatje van de fabrikant? Een verrassing van Bol.com voor mij, vaste klant uit Kampen? Achter de rits zit een beduimeld mapje van kunststof. Verrassing maakt plaats voor verbazing. Een stapeltje paspoorten, van een moeder en drie kinderen die ik nog nooit heb ontmoet, woonachtig in een dorp bijna honderd kilometer verderop. De handtekening van de middelste is die van een kind dat zijn voornaam nauwelijks kan schrijven. En er is nog meer. Vijf zorgpassen van een zorgverzekeraar, een kentekenbewijs van een auto. Lipbalsem en een ongebruikt polsbandje van een vakantiepark in Frankrijk.

Hoe komt een tasje met persoonlijke papieren in een pakketje van Bol.com? Is de shopper ‘geleend’ voor de vakantie en na afloop teruggestuurd? Of wilde de moeder alleen maar kijken of het mapje paste in het binnenvak en vergat ze vervolgens bij het retourneren de waardepapieren er weer uit te halen? Wat als het mapje in criminele handen was gevallen? Wat is dan mogelijk met deze paspoorten?