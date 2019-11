Ingrid moest met dochter Femke terug naar Australië, naar de man die haar mishandelde

De Gelder had drie dagen om haar baan hier op te zeggen, haar spullen te pakken en een reis terug naar Australië te boeken. Daar verbleef ze met haar dochter in een safehouse, later in een eigen woning. Sinds maart zijn ze toch weer in Nederland.



De Gelder heeft de volledige voogdij. ,,Ik probeer niet in het verleden te blijven hangen, maar soms is dat moeilijk. Ik ben boos en ik voel me in de steek gelaten door de Nederlandse regering. Zij hebben mij en mijn dochter, die gewoon een Nederlands paspoort heeft, zo het land uitgezet.