Ingrijpende levensverandering na herseninfarct: ‘Van binnen is er veel veranderd’

,,Op mijn vrije maandag besloot ik in de tuin aan de slag te gaan. Tijdens een kort rustmoment in de keuken gebeurde het onverwachte. Ik viel op de grond en had geen kracht meer in mijn linkerbeen. Gelukkig was mijn dochter thuis en zij herkende de symptomen van een beroerte en belde 112. In no-time lag ik in het ziekenhuis”, vertelt Zwitser.



Die avond werd Zwitser opnieuw getroffen door een herseninfarct en zijn toestand was zorgwekkend. Zijn vrouw en kinderen kwamen in een rollercoaster van emoties terecht. Na een periode in het ziekenhuis volgde een revalidatieproces. Drie maanden na het infarct kwam Zwitser weer thuis en inmiddels gaat het weer redelijk goed met hem, hoewel hij blijvende uitval aan zijn linkerarm en -been houdt en volledig is afgekeurd voor werk.