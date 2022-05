Inspecteur René onderzoekt bedrijfsongevallen: ‘Wat er misging, is zelden meteen klip-en-klaar’

Kunt u de sfeer beschrijven in een bedrijf waar net een ernstig ongeluk is gebeurd?

,,Het is er stil en chaotisch tegelijkertijd. Stil, omdat er bijvoorbeeld machines zijn uitgezet en werk is stilgelegd. Je hoort misschien alleen nog ergens een persluchtleiding. Het chaotische zit in de emotie van de mensen in het bedrijf. Geen enkel bedrijf zit te wachten op een ongeval. Mensen komen op het werk, om aan het eind van de dag weer lekker naar huis te gaan. Maar ineens ligt het bedrijf plat en ze weten niet hoe het verder gaat.”