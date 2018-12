Inspectie onderzoekt of politie en reclassering in fout gingen bij Bekir E.

De verdachte was in augustus al veroordeeld voor geweld en bedreiging van het meisje. Hij had ook een contactverbod en stond onder toezicht van de reclassering. Ook had ze opnieuw aangifte tegen hem gedaan. Daarna sloeg de verdachte toe. In mei 2017 werd hij door de Haagse politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur wegens smaad, bedreiging met de dood en zware mishandeling.