Instafamous: Ook huisdieren zijn beroemd op social media

videoInstagram. Mensen delen er foto's van inspirerende plekken, bijzondere momenten, favoriete boeken en jawel, ook van huisdieren. Dat mensen, influencers, een succesvol Instagram-account hebben is relatief bekend, maar ook sommige (huis)dieren bereiken via dit medium een zeer groot publiek. Zelfs zodanig dat ze veel bekender zijn dan het baasje en het tot 'instafamous' schoppen.

Volledig scherm Bazin Ajda heeft maandenlang gefotografeerd totdat ze precies het juiste shot had. © Ajda von Rotz / @rotzbende

Voor dierendag gingen we op zoek naar Instafamous dieren in Gelderland via een oproepje op Instagram en Facebook. Tussen de vele toegestuurde accounts vonden we huisdieren met veel volgers en mooie achtergrondverhalen.

Bijzonder verhaal

Naam: Livia, te vinden als @ Livia.the.greek.rescue Dier: Hond Aantal volgers: 880 Woonplaats: Nijmegen

Volledig scherm Livia in een krat op de fiets. © Sophie Ju Sophie Ju (20), het baasje van Livia vertelt vol trots over haar geadopteerde hondje: ,,Ze is geboren op Kos en was behoorlijk bang toen ze hier kwam. Vooral voor mannen en ook naar buiten gaan vond ze maar niks. In de tussentijd is ze uitgegroeid tot een ware diva. Dat was trouwens ook eerst haar naam in Griekenland, maar ik vond Livia leuker.’’



Het adopteren van een hondje heeft een hele procedure, vertelt Ju. Ze hebben Livia bij Atlas Animal Project geadopteerd, nadat matchen bij Nederlandse asiels niet lukte. Ju wilde per se een hond adopteren en dat hoefde niet per se een pup te zijn. Na eerst allerlei gegevens te versturen en vervolgens een afspraak met het adoptiebureau bij hen thuis, werden ze gematcht aan Livia. ,,De ontmoeting op Schiphol was liefde op het eerste gezicht. Eigenlijk moest de hond eerst naar Nederland komen om een paar weken te wennen. Dat verliep alleen anders doordat ze nog op Kos zat bij de man die haar daar verzorgde.’’ Hierdoor kon ze na aankomst Livia direct in haar armen sluiten.

Lief snoetje

Waarom Livia haar eigen Instagram-account heeft? ,,Nou, op mijn eigen account stonden op een gegeven moment alleen nog maar foto's van haar. Dus toen heb ik besloten om gewoon een nieuw account te maken. Ik heb nu 880 volgers. Dit zijn veelal mensen die ook een dier hebben geadopteerd of mensen die haar snoetje gewoon lief vinden.’’

Het aantal volgers groeit nog steeds, waarom dit zo is? Dat weet Ju niet zeker, maar ze denkt dat het met het uiterlijk van Livia te maken heeft. ,,Ze is een apart hondje, heel klein en schattig. Anders dan de meeste honden op Instagram. En voor volgers die ook een geadopteerd hondje hebben is het leuk om haar routines te zien en vooral haar groei. Dat is voor hen herkenbaar.’’

Bijzondere beesten

Naam: Maf en Barry, te vinden als @mafbarry Dier: Varkens Aantal volgers: 128 Woonplaats: Wamel

Volledig scherm Maf en Barry liggen naast elkaar te slapen © Lindy Cobussen / @MafBarry Ze komen niet vaak voor op Instagram. Tenminste: steeds minder, volgens Lindy Cobussen (25) uit Wamel. ,,Er is een tijd geweest waarin huisvarkens even heel populair waren. Toen zag je ook veel meer Instagram-accounts met varkens. Nu loopt dat een beetje terug.’’



Haar eigen liefde voor varkens ontstond toen haar ouders vroeger een hangbuikzwijntje hadden. ,,Die heette Knorretje. Sindsdien riep ik altijd dat ik opnieuw varkens wil. Nou, de eerste heb ik toen op mijn verjaardag gekregen van mijn vriendinnen. Die kwamen toen met een biggetje in een grote mand aanzetten. Het beestje heb ik toen Maf genoemd, de eerste letters van de voornamen van de drie vriendinnen.’’

Dikke maatjes

Al snel nam Cobussen er nog een varkentje bij, omdat Maf zich alleen begon te voelen. Barry en Maf werden al snel dikke maatjes. Ze wonen niet bij Cobussen in huis, maar hebben hun eigen plekje bij de schuur met eigen hokjes en zelfs een modderpoel in de zomer.

Ze heeft haar dieren een Instagram-account gegeven, omdat ze het een leuk gegeven vond en het ook steeds populairder werd. ,, Daar ben ik met Maf mee begonnen en later kwam Barry daar dus bij. Het is heel leuk om te zien wie de foto's liken en wie er berichten onder zetten. Dat zijn vaak toch wel mensen die ook varkentjes hebben. Verder is Instagram gewoon een hobby. Het is leuk, maar het gaat mij er natuurlijk om dat Maf en Barry niks tekort komen.’’

Welke foto's het meest populair zijn? ,, Dat zijn toch wel de foto's waarop ze eten krijgen. Dan staan ze allebei met hun snuitjes vooraan om als eerste te eten. Dat is een heel leuk gezicht.’’

Bijzonder populair

Naam: Ziva, Nomi en Dora, te vinden als @rotzbende Dier: Honden. 1 keeshond, 2 podencos Aantal volgers: 8540 Woonplaats: Arnhem

De professionaliteit van @rotzbende straalt af van het account. Het is niet zomaar een hobby. Het lijkt ook alsof ze al jaren bezig zijn, maar hun eerste post stamt uit 21 november 2017. Binnen een jaar tijd hebben de dieren van Jeffrey en Ajda von Rotz een publiek van meer dan 8.000 (inter)nationale volgers. ,,In het begin waren we ook dagelijks meer dan vier uur kwijt aan Instagram,’’ vertelt Jeffrey. ,,Dat is nu bijgesteld tot ongeveer een uur per dag. Dan reageren en liken wij andere accounts, zodat we ook meer naamsbekendheid krijgen.’’

Volledig scherm De honden van @rotzbende vormen samen een hecht team. vlnr Nomi, Dora en Ziva © Ajda von Rotz / @rotzbende

Achter de schermen is er een duidelijke verdeling. Jeffrey zorgt voor Instagram en Ajda maakt de foto's. Het is haar hobby om te fotograferen en Instagram begon eigenlijk als een test. Het werd alleen succesvoller dan verwacht. Zeker toen Ajda een spiegelreflexcamera kreeg, steeds het aantal volgers behoorlijk. Al is dit volgens Jeffrey ook te danken aan het feit dat twee van de drie honden Pondencos zijn. ,,Dit Spaanse ras staat altijd lachend op de foto. Al weet Keeshond Shiva ook vele harten te stelen.’’

Moeilijke jeugd