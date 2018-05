Intensieve controles op het gebruik van synthetische drugs moeten prioriteit krijgen

A73 in alle vroegte even volledig afgesloten vanwege autobrand

7:22 HAPS - Snelweg A73 is vanochtend in alle vroegte tijdelijk afgesloten geweest voor alle verkeer tussen Cuijk en knooppunt Rijkevoort. Bij Haps was na een botsing met een vrachtwagen een personenauto in brand gevlogen. De weg is inmiddels weer vrij.