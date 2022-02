Internationaal gezochte Hengeloër (33) opgepakt na achtervolging waarbij politiebus over de kop sloeg

Renovatie 101 appartemen­ten Ro­de-Kruisplein in Doetinchem: uitrust- en logeerwo­ning bij al te veel overlast

DOETINCHEM - De 101 woningen in het appartementencomplex aan het Rode-Kruisplein in Doetinchem worden gerenoveerd. De vaak oudere bewoners kunnen als ze willen terecht in een uitrust- of logeerwoning.

9:30