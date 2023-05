Intratuin ontruimd op drukste dag van het jaar, klanten wachten buiten

Het is de dag voor Moederdag. In de Intratuin in Deventer is het razend druk, het is zelfs de drukste dag van het jaar. Maar de Moederdag-voorpret wordt abrupt onderbroken wanneer er kortsluiting ontstaat in de elektriciteitskast van de lift. Alle 150 klanten komen op de parkeerplaats te staan.

De brandweer was aanwezig met twee wagens, maar heeft niet hoeven blussen. Wel hebben ze goed gecontroleerd of de situatie weer veilig was. Na een halfuurtje buiten gewacht te hebben kon iedereen weer naar binnen. Helaas voor de klanten is de lift buiten werking. Verder is er geen schade aan het pand. Volgens een medewerkers is het inmiddels weer helemaal veilig en is het nog steeds druk. ,,Vanwege Moederdag, zeker. Maar ook omdat het vandaag zulk mooi weer is!‘’ Aldus een medewerker.