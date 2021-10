Investeerders kopen massaal goedkope woningen op; slag op huizenmarkt ook door trek uit Randstad naar het oosten

Uit onderzoek van de provincie Gelderland en het Kadaster blijkt dat in drie jaar tijd het aantal woningen dat investeerders kopen is gestegen met 50 procent. Bijna een op de tien huizen die te koop zijn, komen in hun handen.



Het gaat veelal om huizen in de lagere prijsklassen, waardoor starters veel minder kans maken op een betaalbare woning. Deze trend is in de cijfers terug te zien: steeds meer starters stellen de aankoop van hun woning uit. Het aandeel starters dat ouder is dan 35 jaar neemt toe, terwijl ook steeds minder starters zijn.

In Arnhem is 1 op 7 huizen van investeerder

De investeerders richten zich vooral op woningen in de steden. Zo is in Arnhem 1 op de 7 huizen in bezit van een investeerder. Ook in Nijmegen (11 procent) en Wageningen (10 procent) is het aantal woningen dat in handen is van investeerders groter dan gemiddeld. De cijfers in Gelderland zijn wel vergelijkbaar met de rest van het land.



De investeerders mikken de laatste jaren vooral op appartementen en kleinere woningen. Het wegkopen van huizen zorgt volgens de provincie er voor dat de woningprijzen stijgen en dat er nog meer krapte komt op de toch al gespannen woningmarkt.

Starter heeft minder kans

Volgens de Gelderse gedeputeerde Peter Kerris maken starters door al deze investeerders minder kans op een betaalbare woning. ,,Hierdoor dreigt een woonkloof te ontstaan tussen mensen die wel en geen huis hebben. Die kloof moeten we dichten.’’



Gemeenten kunnen vanaf 2022 harder optreden tegen investeerders die woningen opkopen om ze vervolgens voor veel geld te verhuren. Investeerders kunnen worden ontmoedigd door een zelfbewoningsplicht in te stellen, Arnhem en Nijmegen overwegen dat te gaan doen.

Meer mensen uit de Randstad

De woningmarkt wordt óók krapper doordat aanmerkelijk meer mensen uit de Randstad naar het oosten van het land trekken. Gingen er in 2020 nog jaarlijks duizenden mensen meer van deze kant van het land naar het westen, inmiddels zijn er meer Randstedelingen die hier komen wonen dan dat er mensen uit het oosten des lands vertrekken.



En het gaat hard: in 2020 was het aantal vestigers uit de Randstad 4 procent meer dan in 2019. In de grote steden was de groei nog harder (plus 11 procent), in de Achterhoek het grootst: plus 14 procent.



Het thuiswerken in coronatijd heeft het vertrek uit de Randstad mogelijk gestimuleerd, denkt de provincie. Gevolg van de komst van de Randstedelingen, die vaak hun huis in het westen duur kunnen verkopen: ook hogere prijzen in het oosten.



