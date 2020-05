Inwoner Bronckhorst en Wijchen gestorven door corona, voor vijfde dag op rij hoogstens twee sterfgevallen in regio

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In voorgaande weken was vooral na het weekeinde weleens een kleine piek van het aantal sterfgevallen te zien, bijvoorbeeld na Koningsdag. Een verklaring daarvoor was dat niet alle overlijdens meteen worden gemeld.



In het verspreidingsgebied van De Gelderlander is het aantal gemelde sterfgevallen nu voor de vijfde dag op rij niet boven de twee uitgekomen. Daarmee is de groei van de hoeveelheid stergevallen flink afgezwakt.