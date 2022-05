Inwoner van Ermelo (65) opgepakt voor rol bij massaslachting in Rwanda

De Rwandese man verblijft sinds 1994 in Nederland en kreeg hier in 1999 een asielstatus. Vanwege het vermoeden van betrokkenheid bij genocide, besloot de IND in 2013 het Nederlanderschap in te trekken. Dat was hem in 2002 verleend. De man vocht dit besluit bij de rechter aan.

Massaslachtingen

Volgens de Rwandese autoriteiten had de man een belangrijke rol bij massaslachtingen in de hoofdstad Kigali en in de gemeente Mugina. Hij was in 1994 officier van de gendarmerie in Rwanda. In april van dat jaar vonden diverse massaslachtingen plaats. Naar schatting 30.000 Tutsi-burgers zouden bij de moordpartij in een parochie in Mugina zijn gedood, wat jaarlijks wordt herdacht.