Iris wil niet meer naar Australië: ‘Je gaat je gezin toch niet de dood injagen daar?’

video | update Auto met mogelijke explosie­ven gevonden in Didam: politie onderzoekt rol bij plofkraak

13:48 DIDAM - Een auto met daarin spullen met mogelijk explosiegevaar is donderdagochtend gevonden in Didam. De Audi is volgens een politiewoordvoerder vermoedelijk betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland.