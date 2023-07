Irma ‘schrok zich kapot’ toen er ‘s nachts opeens zo’n vijftien Hammarby-fans bij haar in huis stonden

LIVE wielrennen | Titelverde­di­ger Remco Evenepoel strijdt met Pello Bilbao om zege in Clásica San Sebastián

De 43ste editie van de Clásica San Sebastián staat vandaag op het programma. Titelverdediger in de heuvelachtige Baskische klassieker is Remco Evenepoel. De Belgische wereldkampioen won de WorldTour-koers ook al in 2019 en gaat voor zijn derde zege. Zijn jacht op een hattrick begon met een tegenvaller na een val in de neutralisatie. Naast Evenepoel zijn bekende namen op de deelnemerslijst onder anderen Julian Alaphilippe, Simon Yates, Romain Bardet, Juan Ayuso en Pello Bilbao. De finish wordt verwacht rond 16.30 uur. Volg hier het koersverloop via een livewidget.