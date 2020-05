Is corona of gerommel in het bedrijf de ondergang van cateraar Maison van den Boer?

Ze rekenen vip's in binnen- en buitenland behoren tot de klantenkring. Zijn kind aan huis in de Johan Cruyff Arena, Concertgebouw, Rijksmuseum en bij het koninklijk huis. Maar toch dreigt de ondergang voor de prestigieuze partycateraar Maison van den Boer uit Veghel. Corona aldus het bedrijf, maar het rommelt er al langer.

Een lolly van geitenkaas met abrikozengelei, een Yakitori-spiesje met furikakekruiden of parelhoen met baharat-dragonjus. Bezoekers van de internationaal vermaarde kunstbeurs Tefaf in Maastricht konden vanaf 5 maart aanschuiven voor al dat lekkers. Geserveerd in sfeervol ingerichte restaurants als La Concorde of Brasserie Fifth Avenue. Op de kunstbeurs draait het om topklasse. Maar zeker ook om verfijnde gastronomie.

Corona en het einde

En daar zorgt het Veghelse Maison van den Boer, de grootste partycateraar van het land, al jaren voor. Al dat lekkers, bereid door zeventig koks en uitgeserveerd door honderden gastvrouwen en -heren, is echter bij lange na niet gegeten of gedronken. Het coronavirus maakte een abrupt einde aan het kunstevenement, waar rijken der aarde met privéjets worden ingevlogen. Bestek, tafelkleden, wijn, champagne en eten - van oesters tot gebak - kon ongebruikt terug naar Veghel. Tefaf 2020 was voorlopig het laatste kunstwerkje van de Veghelse cateraar.

Het Veghelse cateringbedrijf, 114 jaar oud, vecht voor het voortbestaan. Het coronavirus en het verbod op grootschalige evenementen heeft het in grote financiële problemen gebracht. Het zit tot de herfst zo'n beetje zonder inkomsten. Alleen dochterbedrijf Food for Care, toeleverancier aan ziekenhuizen, brengt nog een beetje geld in het laatje.

De nood is zelfs zo hoog dat het bedrijf zijn schuldeisers met een brief vraagt om kwijtschelding van tachtig procent van de openstaande bedragen. Alleen als alle crediteuren daarmee akkoord gaan, is een externe partij bereid nieuw kapitaal in het Veghelse bedrijf te steken.

Huidig algemeen directeur Willem de Boer zegt dat het een ‘moeilijke stap’ is om zo'n brief naar de schuldeisers - waaronder leveranciers van uitzendkrachten, levensmiddelen, decors en logistiek - te sturen. ,,De brief is verstuurd uit nederigheid.” Volgens De Boer en ook zegsman Jeroen Enzerink van Maison van den Boer lopen de besprekingen met de crediteuren en banken voorspoedig. Er hoeft echter maar één crediteur niet akkoord te gaan en dan dreigt het faillissement.

Nieuwe directeur

De Boer, die samen met zorgondernemer Loek Winter als expert in fusies en overnames actief was bij de MC Groep die de financiële ondergang van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en IJsselmeerziekenhuizen niet wist te voorkomen, staat sinds 16 maart aan het roer bij het Veghelse bedrijf, waar 250 mensen in vaste dienst werken. Hij nam die rol, desgevraagd door de Raad van Commissarisen, over van Jeroen Enzerink, die inmiddels directeur Venues is en verantwoordelijk is voor nieuwe feestlocaties.

Sowieso rommelt het al enige jaren aan de top van de cateraar. Topondernemers als Louis Frankenhuis (oud-directeur van Kras en OAD) en Henk Kivits (oud-directeur van onder andere Holland Casino en bestuurder bij Efteling, KNVB en Stage Entertainment) moesten het bedrijf - met wisselend resultaat - door woelige tijden zien te loodsen. Ook tijdens de kredietcrisis ging het financieel allerminst florissant.

Grootaandeelhouder Noud van den Boer

De positie van Noud van den Boer is op zijn zachtst gezegd precair. Jarenlang was hij, behorend tot de vierde generatie, actief in de top van het familiebedrijf. Op zijn visitekaartje staat dat hij directeur, grootaandeelhouder is. Dat hij grootaandeelhouder is, klopt nog steeds. Hij heeft samen met zijn zus Sandra Melchior-Van den Boer, getrouwd met een nazaat van de Limburgse miljardair en vastgoedmagnaat Leon Melchior (1926-2015) het aandelenpakket in handen.

Directeur is Noud van den Boer echter niet meer. Uit recente gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat hij begin maart geschorst is als bestuurder. Het is overigens niet voor het eerst dat hij plaats moest maken voor een interim-bestuurder. Dat is in de woelige geschiedenis meermaals gebeurd. Zowel De Boer als Enzerink stellen dat de gewezen topman sinds 13 maart ‘ziek’ is. Hij reageert niet op herhaalde verzoeken om commentaar.

Kenners van de cateringbranche stellen dat de persoon Van den Boer van invloed is voor de huidige problemen. Hij was altijd op zoek naar de mooiste en duurste locaties om spraakmakende en overvloedige feesten te kunnen organiseren. ,,Koste wat het koste wilde hij locaties als Beurs van Berlage in Amsterdam of La Bonbonnière in Maastricht binnen halen. Het kon allemaal niet op. Heeft het bedrijf miljoenen gekost”, aldus een ingewijde, die niet met zijn naam in de krant wil.

Volgens Enzerink - die namens De Boer het woord voert - zijn de problemen echter één op één terug te voeren op de corona. ,,Dat heeft geleid tot een omzetverlies van negentig procent. Het zou een zeer veelbelovend jaar worden met EK, Sail en Vuelta, maar het is compleet leeggelopen. Van 3,5 miljoen omzet per week, halen we nu krap 280.000 euro. Zo'n beetje de totale rampspoed is over ons heen gekomen.”

Twee miljoen euro verlies

Uit bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarcijfers blijkt echter dat het bedrijf enkele jaren achtereen rode cijfers schreef. Zo kwam het verlies in 2016 op bijna twee miljoen euro uit en was dat in 2015 en 2017 niet beter. Volgens Enzerink is er in 2018 en 2019 - nog niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel - echter een ‘keurig winstje’ geboekt. Ongetwijfeld positief beïnvloed door de verkoop van de bedrijfspanden op De Amert in Veghel. Die zijn - zo blijkt uit gegevens van het Kadaster - voor 5,5 miljoen euro verkocht aan vastgoedbelegger Larmag. Enzinger: ,,Natuurlijk hadden wij wat vet op de botten, maar als er vrijwel geen inkomsten binnen komen - en de kosten voor personeel en huren gewoon doorlopen - wordt het snel moeilijk het hoofd boven water te houden.”

De hoop bij Maison van den Boer is nu gevestigd op een geldschieter. Zowel De Boer als Enzerink zijn daar optimistisch over. Over wie het is, zwijgt het bedrijf. Enzerink, sinds 1993 werkzaam in Veghel: ,,Er zijn gesprekken met meerdere partijen. Er is zicht aan het eind van de tunnel, al weten we niet hoe lang die tunnel is.” In de branche gonst het van geruchten en worden ook de families achter de de giganten Jumbo en Sligro genoemd.

In de cateringbranche worden de huidige problemen betreurd. Volgens voorzitter Michiel Meier Mattern van branche-organisatie Once staat de Veghelse onderneming allerminst alleen. ,,De partycateraars staan helaas achteraan in de rij voor overheidssteun. Bij heel veel bedrijven is het zwaar weer.”

Plaats- en branchegenoot Bob Hutten zou het ‘dood-, dood- en doodzonde’ vinden als het bedrijf ter ziele zou gaan. ,,Ik kom ze als conculega maar een keer of drie per jaar tegen, maar wat zij doen is van een ongekende klasse.” Hutten is blij dat de partycatering nu 'slechts’ voor twintig procent deel uit maakt van zijn bedrijf, ‘want anders hadden wij het ook moeilijk.”

Dat geldt ook voor een regionale cateraar als Van Gruijthuijsen in Heesch. Mede-eigenaar Michiel van Gruijthuijsen spreekt over ‘ongelooflijke’ tijden, waarbij de omzet tientallen procenten lager is. ,,Dat Van den Boer - verreweg de mooiste en beste partycateraar - het nu zo moeilijk heeft, is tekenend voor de huidige situatie in de sector. Ongelooflijk jammer als zo'n maatgevend bedrijf kopje onder zou gaan.”

Voor dit verhaal werd gesproken met diverse insiders in de evenementen-catering. Hun naam is bekend bij de redactie.